انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تُحذر وتناشد المواطنين “أغلقوا النوافذ جيداً وهؤلاء يلزموا منازلهم ولا يخرجوا منها” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت هيئة الأرصاد الجوية تواصل تحذيرها للمواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، نظراً للتقلبات التي تشهدها البلاد، وحالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرها عن الأيام الستة القادمة.

الأرصاد الجوية توجه تحذير عاجل للمواطنين

وقال الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غداً الخميس، مع تساقط أمطار على العديد من المحافظات، مثل الإسكندرية ومطروح والسلوم والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ووسط سيناء وخليج العقبة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك نشاط للرياح غداً الخميس والتي ستكون مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء والسواحل الشمالية الغربية، وتستمر حتى الإثنين القادم.

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الأرصاد للمواطنين.. أغلقوا النوافذ جيداً والزموا بيوتكم

كما حذرت الأرصاد جميع المواطنين، مناشدةَ إياهم بإغلاق النوافذ جيداً، وأوصت مرضى الصدر والذين يعانون من الجيوب الأنفية بضرورة إلتزام منازلهم وعدم الخروج منها، أو ممارسة أي أعمال يومية أثناء نشاط الرياح، وأضافت “يجب توخي الحذر”، ولمعرفة أماكن نشاط الرياح وتساقط الأمطار لمدة 6 أيام من خلال هذا الرابط.