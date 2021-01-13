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محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بيان أعلنت فيه عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة وذلك ليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021، وذلك نظراً لاهتمام عدد كبير من المواطنين بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بسبب ما تشهده مصر حالياً من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية مع نشاط زايد للرياح وهو ما يسبب الشعور ببرودة الطقس.

حالة الطقس و بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة:-

تشهد مصر خلال الساعات المقبلة نشاط كبير للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، وحالة الطقس المتوقعة بصفة عامة خلال النهار طقس مائل للبرودة على محافظات القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، يكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ودافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما عن حالة الطقس ليلاً فهو طقس شديد البرودة على محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، يكون بارد على جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

ويمكن معرفة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من خلال البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:-

يذكر أن مصر شهدت خلال أمس الأربعاء 13/1/2021 انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.