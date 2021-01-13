انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس شديدة البرودة وأمطار على معظم الأنحاء .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الخميس وصغرى القاهرة 11 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 14 يناير 2021، وذكرت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، كما أوضحت الهيئة، سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على معظم أنحاء البلاد، وأكدت على الجميع توخي الحذر الشديد، أثناء القيادة وخلال الخروج من المنزل، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل.

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، وذكرت الهيئة أن الوجه البحري والقاهرة من المتوقع أن تشهد خلال ساعات النهار، طقس مائل للبرودة، وخلال ساعات الليل طقس شديد البرودة، كما ستشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد، طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، وبالنسبة لشمال الصعيد، فيسيود طقس معتدل خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وعلى منطقة جنوب الصعيد، سيسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وذكرت الهيئة في التقرير اليومي الذي نشرته عن حالة الطقس، أن مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وكذلك شمال وجنوب الصعيد، من المتوقع أن تشهد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار

أما عن أماكن سقوط الأمطار، فقد ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المناطق التالية ستشهد سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، على فترات متقطعة من اليوم:

مطروح

السلوم

الإسكندرية

دمياط

العريش

بورسعيد

رفح

كفر الشيخ

البحيرة

الدقهلية

حالة البحرين

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط مضطرب بين المترين والثلاث أمتار ونصف شمالية غربية البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب بين المترين والمترين ونصف شمالية غربية

بيان الأرصاد درجات الحرارة