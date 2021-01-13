خالد بدوي : نواب التنسيقية سيقدمون تجربة ديمقراطية تنال احترام الشعب المصري



اكد الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، ان نواب التنسيقية سيقدمون تجربة ديمقراطية تنال احترام وتقدير الشعب المصري .

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وقال في تصريحات صحفية له اليوم ، اتوجه مع بدايات الفصل التشريعي الثاني ، بتوجيه الشكر والتحية لابناء الشعب المصري ، متعهدا ببذل مزيد من الجهد والعطاء تحت القبة لتحقيق احلام المواطنين ، في توفير حياة كريمة لهم وزيادة معدلات التنمية في كافة المناطق .

واشار الي انه عقد عدد من اللقاءات مع نواب محافظة البحيرة ، منهم النائبين محمود سعد واحمد حلمي الشيشيني ، وتم تبادل الحديث عن ابرز المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف قري ومدن محافظة البحيرة .

واشار الي انه سيتم تجهيز مقر خدمات من نواب التنسيقية في مركز ابو حمص وقريبا تجهيز مركز آخر في دمنهور بالتنسيق وتحت رعاية النائبة رشا فايز كليب ، موجها الشكر لاهالي البحيرة علي دعمهم المتواصل له .

وفيما يتعلق بمسقط رأسه محافظة الشرقية ، أكد نائب التنسيقية ان اهالي الشرقية ، وخصوصا مركز الابراهيمية وديرب نجم فتم التنسيق مع النواب طلعت السويدي وعبدالباقي تركيا والنائبة ايمان العجوز وذلك من اجل توحيد الجهود لتحقيق الصالح العام لابناء المركزين .

واكد ان مركز الابراهيمية من المراكز التي تحتاج الي جهد كبير ، وتم ادراجه مضمن المراكز النموذجية في 2021 وهو ما سيساعد في استكمال كافة المشروعات من الخطة الاستثمارية .

واشار الي انه سيتم تشكيل مجموعات عمل للوقوف علي المشاكل التي تواجه قري الدائرة وذلك بالتنسيق مع عمد ومشايخ تلك القري ، وعمل خارطة زيارات لرصد المشكلات علي ارض الواقع لافتا الي انه متواجد بمقره الانتخابي كل يوم جمعة علي مدار الاسبوع