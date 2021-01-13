خالد فودة يقدم التهنئة لنواب جنوب سيناء الجدد

جدة - نرمين السيد - وأكد فودة، وفقا لبيان صحفى، على أنه يعول بقوة على توثيق أواصر التعاون الكامل بين أجهزة المحافظة مع النواب الجدد، معلقاً الكثير من الآمال على دور النواب من خلال اتصالاتهم المباشرة بمراكز اتخاذ القرار والسادة الوزراء بالحكومة.
وقرر فودة، ترتيب لقاء استقبال بمكتبه للنواب الجدد يوم الثلاثاء القادم، لتقديم التهنئة بنفسه وتأكيد تعريفهم بكافة قيادات المحافظة.
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