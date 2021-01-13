انت الان تتابع تفاصيل خبر في ظل تحذيرات الأرصاد من اضطرابات الجو وأزمة كورونا .. نصائح هامة لتجنب الإصابة بالأمراض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقع أن تشهدها البلاد غدًا، وذكرت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد خلال اليومين القادمين حالة من الاضطرابات الجوية، تتمثل في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط الرياح والعواصف المثيرة للرمال والأتربة، بجانب سقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة، وفي ظل هذا يجب عليكم أعزائي المواطنين اتباع نصائح هامة لتجنب الإصابة بالأمراض، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من جائحة كورونا وخوف الجميع من الإصابة بأي أمراض تتشابه أعراضها مع الأعراض التي تسببها العدوى.

نصائح هامة لتجنب الإصابة بالأمراض

لتجنب الإصابة بنزلات البرد في ظل اضطراب الأحوال الجوية، يمكنكم اتباع النصائح البسيطة التالية:

احرص على ارتداء الكمامة الطبية دائمًا، عند خروجك من المنزل، فهي لا تحمي من الإصابة بكورونا فقط، ولكنها تحمي في هذه الأجواء من استنشاق الأتربة المصاحبة لنشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تجنب الإصابة بالجفاف وما يصاحبه من مشكلات في الوجه والشفتين وكعوب الأقدام، بتناول كميات معتدلة من الماء على مدار اليوم.

احرص على حماية جلدك من التشققات، باستخدام الكريمات الطبية المرطبة المناسبة.

احرص على تقوية جهازك المناعي وتنشيط الدورة الدموية، وذلك بالمواظبة على ممارسة الرياضة يوميًا.

استخدم الماء الدافئ للاستحمام، وتجنب الخروج لتيار الهواء البارد حتى لا تصاب بنزلات البرد.

قم بارتداء الملابس القطنية والصوفية الثقيلة، واحرص على تدفئة المفاصل جيدًا حتى لا تصاب بآلام العظام المصاحبة لبرودة الطقس