إنفوجراف.. 8 محطات فى حياة صفوت الشريف

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى، يرصد "دوت الخليج" أهم 8 محطات فى حياة صفوت الشريف. ولد الشريف فى 19 ديسمبر 1933 بالغربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وتدرج فى المناصب أثناء فترات حكم جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات فى عهد السادات بعد أن انضم لها سنة 1975.

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