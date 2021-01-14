أنباء عن وفاة صفوت الشريف متأثرا بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعى منذ قليل، أنباء عن وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، والأمين العام للحزب الوطنى المنحل،ورئيس مجلس الشورى الأسبق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأثيرت خلال الأيام الأخيرة أنباء تفيد إصابة صفوت الشريف بـ فيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل فى أحد المستشفيات، قبل أن ينفى رئيس مجلس الشورى الأسبق تلك الأنباء. جدير بالذكر، أن صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان عضوًا مؤسسًا بالحزب الوطنى المنحل فى عام 1966. وتقلد الشريف عددًا من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، كما تقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلًا عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.



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