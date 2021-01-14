وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

كشفت مصادر مطلعة أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق توفى، قبل قليل بعد صراع طويل مع المرض.
وقال إيهاب صفوت الشريف، إن والده توفي، متأثراً باصابته بسركان الدم "لوكيميا الدم".
وأوضح أن كان يعانى من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض وتم نقله إلى مستشفى وادي النيل السبت الماضى، لتلقي العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي.
وأضاف توفي مساء الأربعاء، نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.
وأكد أنه سيجري تشيع جثمان والده ظهر اليوم الخميس، من أحد مساجد القاهرة.
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