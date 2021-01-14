انت الان تتابع تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 و6 طرق لسدادها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي 2021، يريد معرفتها الكثير من المواطنين الآن في مصر وهم عملاء الشركة المصرية للاتصالات، وذلك نظراً لأهمية فاتورة التليفون الأرضي لعدد كبير من المواطنين، وذلك لأهميتها لاستمرار عمل باقة الإنترنت الثابت، خاصة في تلك الفترة التي يقبل فيها عدد كبير من طلاب المدارس على متابعة الدروس الخاصة بهم من مصادر المعرفة المتاحة على شبكة الإنترنت، حيث يعد الإنترنت الثابت هو أرخص باقات الإنترنت.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 برقم التليفون وطرق سدادها :-

تقوم الشركة المصرية للاتصالات we بإصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021، يوم 15 يناير الجاري، ثم تقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنح العميل فترة سماح لمدة شهر لكي يقوم بسداد فاتورة يناير 2021، حيث تنتهي فترة السماح في 14 فبراير المقبل، بعدها يتم تحويل الخدمة إلى نظام الاستقبال ولمدة شهر أيضاً تنتهي في 14 مارس 2021، ثم يتم بعد هذا التاريخ رفع الخدمة عن العميل وقطع الحرارة مع إمكانية فرض غرامة تأخير على عدم قيام العميل بسداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 بالخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع المصرية للاتصالات we.

* يتم إدخال كود المحافظة ثم كتابة رقم التليفون.

* يتم الضغط على مفتاح عرض لتظهر فاتورة التليفون بعد ذلك بشكل مباشر.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي:-

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات أمام عملاء الشركة أكثر من طريقة لسداد فاتورة التليفون الأرضي وهذه الطرق هي:-

* دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

* القيام بزيارة أقرب سنترال لدفع فاتورة التليفون الأرضي.

* باستخدام ماكينات الصراف الآلي لبعض البنوك والتي تتيح تلك الخدمة لعملائها.

* بواسطة خدمة الدفع فوري.

* أخيراً باستخدام فودافون كاش.