ليس كورونا .. أسرة صفوت الشريف تكشف عن المرض الذى أودى بحياته

جدة - نرمين السيد - وقد أثير على مواقع التواصل الاجتماعى أن صفوت الشريف أصيب منذ أيام بـ فيروس كورونا، وأنه هو السبب الرئيس لوفاته، إلا أن أسرة الشريف، نفت تلك الأخبار، فى تصريحات صحفية، مؤكدة أنه توفى متأثرًا باصابته بسرطان الدم "لوكيميا الدم"، وليس كورونا.

وأشارت الأسرة، إلى أن الشريف كان يعانى من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادى النيل، لتلقى العلاج، إلا أنه توفى مساء أمس الأربعاء بعد أن تدهورت حالته الصحية تماما، مؤكدة أنه سيتم تشيع جثمانه ظهر اليوم الخميس، من أحد مساجد القاهرة.

وفاة صفوت الشريف

وأشار أفراد الأسرة، إلى أنه لم يتم تحديد مكان الدفن حتى الآن، ويتم دراسة الأمر سواء دفنه فى مسقط رأسه بمدينة الزرقا، أو فى إحدى المدافن الخاصة بالعائلة فى القاهرة، وأنه سيتم تحديد مكان الدفن فى الساعات المقبلة.

جدير بالذكر، أن صفوت الشريف توفى منذ قليل، عن عمر يناهز 87 عاما، وكان يعالج من اللوكيميا "سرطان الدم" وتدهورت حالته الصحية ما أدى إلى وفاته.

وعمل الشريف رئيسا لمجلس الشورى سابق، كما عمل أمينا عاما للحزب الوطنى المنحل، كما عمل، أيضا، رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، بالغضافة إلى توليه منصب وزير الإعلام فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.