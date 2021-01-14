المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى صفوت الشريف : تغمده الله بواسع رحمته

جدة - نرمين السيد - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسى، ببالغ الحزن والأسى وفاة الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، والأمين العام للحزب الوطنى المنحل، والذى وافته المنية، مساء أمس الأربعاء، بعد أن ساءت حالته الصحية.





وقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، باسم الشركة وجموع العاملين فيها، والعاملين فى إصداراتها التابعة، خالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان. وفاة صفوت الشريف جدير بالذكر، أن صفوت الشريف توفى منذ قليل، فى مستشفى وادى النيل بعد أن ساءت حالته الصحية نتيجة إصابته بسرطان الدم، عن عمر يناهز 87 عاما. وعمل صفوت الشريف رئيسا لمجلس الشورى سابق، كما عمل أمينا عاما للحزب الوطنى المنحل، كما عمل، أيضا، رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى توليه منصب وزير الإعلام فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

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