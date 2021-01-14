المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى صفوت الشريف

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، ببالغ الحزن والأسى الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس الأربعاء إثر أزمة صحية ألمت به.

وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، باسم الشركة وجموع العاملين فى شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان.

وتوفى فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء صفوت الشريف، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى، وآخر أمين عام للحزب الوطنى "المنحل" بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.

وكشف إيهاب صفوت الشريف ، تفاصيل الساعات الأخيرة لوفاة والده، قائلا، "إن والده توفى متأثرًا باصابته بسرطان الدم "لوكيميا الدم"، مشيراً إلى أنه كان يعانى من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضى، لتلقى العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي، موضحاً أنه توفى مساء أمس الأربعاء، نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وأكد إيهاب الشريف، أنه سيتم تشيع جثمان والده ظهر اليوم الخميس، من أحد مساجد القاهرة.

ويذكر أن صفوت الشريف ولد بمحافظة الغربية فى 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطنى الديمقراطي عام 1977، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات، ثم تولى منصب وزير الاعلام، ويعد أبرز من تولى الوزارة وأكثرهم بقاء في المنصب، حيث تولى الوزارة في 1 فبراير 1982 واستمر بها حتى 13 يوليو 2004، حينما تم انتخابه رئيساً لمجلس الشورى، وهو المنصب الذى بقى فيه حتى عام 2011.

كما شغل صفوت الشريف منصب الأمين العام للحزب الوطنى، خلال الفترة من 2002 وحتى 2011.

وكان أخر ظهور رسمى لـ صفوت الشريف خلال عزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.