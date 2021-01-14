وزارة الصحة تؤكد توافر الأكسجين الطبي بمستشفى «كرموز العمال» للتأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بنفاد خزان الأكسجين بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المخزون الاحتياطي من الأكسجين الطبي السائل بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي يبلغ الآن ١١٥٠٠ لتر، ويكفي لتشغيل جميع أسرة الرعاية المركزة والأسرة الداخلية لمدة 5 أيام.
وأكد "مجاهد" توافر الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة بيانات مخزون الأكسجين الطبي ومعدلات الاستهلاك، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي و"ماسك الأكسجين" بكل مستشفى عبر منظومة الإمداد المميكنة بوزارة الصحة والسكان والتي يتم تحديثها على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى لا يقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.
وتناشد وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية بوزارة الصحة، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
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