أخبار مصرية

أهم الأخبار.. وفاة صفوت الشريف.. صدمة جديدة للعالم بشأن كورونا.. وإعلان هام من وزارة التموين

0 نشر
0 تبليغ

نشر موقع "دوت الخليج"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة " المزيد " .
أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا إلى دول العالم، من أن السنة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تكون أصعب مما كانت عليه السنة الأولى" المزيد ". 
 توفي صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بعد صراع مع المرض " المزيد ".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج  677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة " المزيد ".
تلقي الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا عن حركة صرف السلع التموينية عن شهر يناير الجارى بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية " المزيد " .

انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره التشيلي بفوز الفراعنة 35-29، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها جمهورية مصر العربية. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. وفاة صفوت الشريف.. صدمة جديدة للعالم بشأن كورونا.. وإعلان هام من وزارة التموين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا