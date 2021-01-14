أهم الأخبار.. وفاة صفوت الشريف.. صدمة جديدة للعالم بشأن كورونا.. وإعلان هام من وزارة التموين

نشر موقع "دوت الخليج"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
انتهت مباراة منتخب مصر ونظيره التشيلي بفوز الفراعنة 35-29، في افتتاحية بطولة كأس العالم لليد التي تحتضنها جمهورية مصر العربية.
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