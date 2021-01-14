موعد عرض مسلسل أنصاف مجانين.. "تعرف عليه"

مسلسل أنصاف مجانين يبحث العديد من الجمهور عن مواعيد المسلسل الذي من المفترض أن ينطلق، غدًا الخميس عبر منصة Viu.

شوق عدد من أبطال المسلسل الجمهور لمتابعة أحداث مسلسل أنصاف مجانين الذي سيدخل حلبة المنافسة مع عدد كبير من المسلسلات الحالية.

مسلسل أنصاف مجانين

تعرض منصة VIU مسلسل "أنصاف مجانين" ابتداءً من غدٍ، الخميس 14 يناير، وعلق الفنان أحمد خالد صالح على عرض المسلسل قائلا: "أنت مش مستعد للي هتشوفه".

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

الجدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال.