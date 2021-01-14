الصحة تنفى نفاد الأكسجين بمستشفى كرموز العمال بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن المخزون الاحتياطى من الأكسجين الطبى السائل بالمستشفى يبلغ الآن 11.500 لتر، ويكفى لتشغيل جميع أسرة الرعاية المركزة والأسرة الداخلية لمدة 5 أيام.
وأكد مجاهد توافر الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، كما أنه يتم متابعة بيانات مخزون الأكسجين الطبى ومعدلات الاستهلاك، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعى و"ماسك الأكسجين" بكل مستشفى من خلال منظومة الإمداد المميكنة بالوزارة، والتى يتم تحديثها على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الحد الاستراتيجى للأكسجين بأى مستشفى لايقل عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%.
وتناشد وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام ومستخدمى السوشيال ميديا بعدم تداول أى معلومات دون تحرى الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية بالوزارة، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأى العام.
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