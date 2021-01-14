وصل إلى مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مقدونيا لكرة اليد؛ للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي انطلقت مساء أمس، الأربعاء، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 31 منتخبا.
قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المنتخب المقدوني يضم 35 شخصًا على طائرة خاصة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة بإشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.
وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وكان ذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأوتوبيسات المعقمة وفقًا الإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب مقدونيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد ..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.