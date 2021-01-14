قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ان اغلب الفلاحين يشعرون بأعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا، موضحا انهم يشعرون بضيق في المعيشة وارتفاع في اسعار المستلزمات الزراعية وهبوط حاد في اسعار المنتجات الزراعية.
وأضاف " ابوصدام" خلال تصريحات له ان الفلاحين يحتاجون لطبيب زراعي متمكن يعالج مشكلاتهم التي تتفاقم يوميا رغم الطفرة الكبيره التي تحدث لتطوير القطاع الزراعي، حيث تتطور الزراعة وتنتعش دون انعاش لأحوال الفلاحين الاقتصادية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى ان قيادات وزارة الزراعه حاليا تتملص من مشاكل الفلاحين وتغلق اذانها هربا من سماع اية مشكلة وتتجاهل معاناة الفلاحين بل ترمي بالتهم على من يجرؤ لفتح اي ملف يحوي مشاكل.
وأكد ابوصدام ان الفلاحين في اشد الحاجة للجلوس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لانه الوحيد القادر علي انهاء معاناتهم ، مشيدا بالدور الجبار الذي يقوم به فخامة الرئيس في تنمية القطاع الزراعي .
وناشد بضرورة عقد مؤتمر كبير يجتمع فيه أكبر عدد من الفلاحين من شتي ربوع مصر لسماع اصواتهم التي بُحت ولا يسمع لهم أي مسؤول.
وأوضح عبدالرحمن ان وجود كيان قوي يتبع رئاسة الجمهورية لتيسير امور الفلاحين أمر في غاية الضرورة بعد تعثر معظم الكيانات الموجودة في حل المشاكل المزمنة التي يعاني منها المزارعون والفلاحون وتوقف نشاط بعضها عن مواصلة العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الزراعة" تتجاهل المعاناة.. أبو صدام : الفلاحون يشعرون بأعراض شبيهة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.