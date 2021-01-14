عوض تاج الدين : توجيهات الرئيس ساهمت فى خفض إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك انخفاضا وارتفاعا فى أعداد مصابى كورونا حاليا، لافتا إلى أنه لن يحدث استقرار حتى تنخفض الأعداد تمام ولا ترتفع.





جاء ذلك، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "يحدث فى مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر. كورونا فى مصر وأوضح أن توجيهات الرئيس مع قرارات الحكومة الخاصة بالتعليم ساهمت فى انخفاض أعداد المصابين بكورونا، حيث إن وضع مصر بالنسبة لفيروس كورونا أفضل من بلاد كثيرة. وأضاف، أن حالات كثيرة من المصابين بـ كورونا تعالج بالمنزل لأن أعراضها بسيطة، ووزارة الصحة تتابعها، مشيرا إلى أن المصريين استفادوا من الموجة الأولى لكورونا بالاهتمام بقياس نسبة الأكسجين.

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