تاج الدين : المستشفيات استوعبت إصابات كورونا .. وإنتاج الأكسجين زاد للضعف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المستشفيات استوعبت الأعداد التى تحتاج بالفعل لعناية خاصة بها، مؤكدا أن الأكسجين يستخدم لحالات الرعاية المركزة ولغير الرعاية، حيث إن الأكسجين دواء، حيث نتنفس ما بين 16 على 20 مرة فى الدقيقة.





جاء ذلك، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "يحدث فى مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر. وأشار تاج الدين إلى أنه خلال الفترة الماضية زادت حالات الإصابات فى المستشفيات والمنازل ونتج عنه زيادة فى استهلاك الأكسجين، لافتا إلى أنه فى الوقت نفسه زاد الاستهلاك والحاجة للأكسجين كما زادت كمية الإنتاج. كورونا فى مصر وكشف مستشار الرئيس أن إنتاج الأكسجين لإحدى الشركات فى شهر يوليو الماضى زاد عن يناير من العام الماضى، حيث أصبح الإنتاج الضعف. وأوضح أن هناك مولدات الأكسجين تمت زيادتها فى المستشفيات، كما أن كل فترة يتم تأهيل الأماكن لمعالجة أى نقص فى الأكسجين لأنه موضوع حيوى مشددا عل أن الحالات الحرجة لا يقبل أى تأخير فى علاجها، فلا يوجد قائمة انتظار للحالات الحرجة، لافتا إلى أن كل لحظة فى إداة الأزمة تحتاج التعامل مع الأزمة وقد تظهر بعض النقاط التى تحتاج لتعديل أو تغيير، فإدارة الأزمة فى الطوارئ تتغير كل وقت.

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