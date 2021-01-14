دفتر عزاء لصفوت الشريف على تويتر.. مغردون: رحل رمز من رموز الإعلام في مصر

تصدر هاشتاج #صفوت_الشريف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد إعلان وفاة صفوت الشريف .

وكان دشن رواد تويتر، الهاشتاج، للتعزية في وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام، رئيس مجلس الشورى "الشيوخ" سابقًا، وكان قد تحول تويتر إلى دفتر عزاء من المغردين.

وجاءت أبرز تعليقاتهم:

البقاء لله في صفوت الشريف

ان لله وان اليه راجعون وفاة صفوت الشريق وزير الاعلام الاسبق

وفاة صفوت الشريف

ان لله وان اليه راجعون صفوت الشريف في ذمة الله رحل رمز من رموز الاعلام في مصر

توفي رجل الاعلام الكبير صفوت الشريف بسبب الكورونا

وتوفي صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بعد صراع مع المرض.

والشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933 بمحافظة الغربية، وكان وزير الإعلام خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان الإعلامي محمد الباز أعلن إصابة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بـ كورونا، وأن حالته الآن حرجة.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة النقض برفض طعن الشريف على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.

كان صفوت الشريف سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.

كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.