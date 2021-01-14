انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتدوا الملابس الثقيلة..تحذير من الأرصاد أجواء صقيع وليال ماطرة «حالة الطقس خلال الأيام المقبلة» والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - “الشتاء بدأ” عبارة تقال للتحذير من الأجواء خلال الأيام المقبلة بدءاً من اليوم الخميس، حيث يسود منخفض جوي على كافة أنحاء مصر يحمل معه برودة وصقيع ورياح محملة بالأتربة والتي تزيد من الشعور ببرودة الطقس أكثر من المعتاد، حيث صرح خبراء الأرصاد بـ إنخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بحوالي 6 درجات مئوية، مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا وبعض المحافظات، فيما تتكون الشبورة المائية صباحاً مع نشاط الرياح، لذلك يجب الحذر للسائقين على الطرق السريعة بتهدئة السرعة نظراً لحجب الرؤية الأمامية.

حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن تحدث تقلبات جوية من اليوم على جميع أنحاء مصر يبدأ بـ انخفاض درجة الحرارة ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية، مما تزيد من برودة الجو وتؤثر على اضطراب حالة البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج، فيما دعا خبراء الطقس المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على عكس الأيام الماضية خاصة في الساعات المتأخرة من الليل نظرا لشدة البرودة، مع مراعاة ارتداء الكمامة والنظارات الواقية من الأتربة والغبار، ويفضل عدم الخروج من المنزل بالنسبة للأشخاص مرضى حساسية الصدر قدر المستطاع لتفادي الأضرار الناجمة عن الرمال المثارة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات مصر

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

لـ التعرف على طقس الأيام القادمة من خلال رابط موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية والتي تعرض تفاصيل حالة الجو باستفاضة، فضلاً عن معرفة الظواهر الجوية، حالة البحر، وتنبؤات لمدة ستة أيام مقبلة بالتفاصيل ودرجات الحرارة.