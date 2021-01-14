وزير الرياضة يهنئ لاعبي منتخب اليد بالفوز في المباراة الافتتاحية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب اليد، بعد فوزهم على تشيلي فى المباراة الافتتاحية لبطولة العالم لكرة اليد، بنتيجة 35\29، والتي تستضيفها مصر، وشهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال صبحي، إن الفوز في المباراة الأولى يٌعد بداية مبشرة، وتبث التفاؤل والحماس لدى اللاعبين لبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة، لتحقيق مركز متقدم في ترتيب مراكز البطولة، التي تٌعد الحدث الأهم والأكبر في العالم في الوقت الحالي لما تشهده من مشاركة 30 منتخبا من مختلف دول العالم.

وطالب صبحي من اللاعبين بالتركيز في المواجهات القادمة أمام السويد ومقدونيا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمى والفني.

وضمت قائمة الفراعنة 20 لاعبًا، تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.