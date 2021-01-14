عوض تاج الدين : لا يوجد دواء ناقص .. ولدينا احتياطى من أجهزة التنفس الصناعى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مستشفيات مصر لديها احتياطى استراتيجيى من أجهزة التنفس الصناعى وبرنامج للحصول على أجهزة جديدة.





جاء ذلك، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "يحدث فى مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر. كورونا فى مصر أضاف: "لم يكن هناك دواء ناقص خلال الفترة الماضية، ولدينا مؤسسات قوية توفر الخدمة فى أوقات الأزمات والكوارث، ونتابع يوميا بتقرير لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول الاحتياطى الاستراتيجى للأدوية". وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن العدد الأكبر من الحالات المصابة بـ كورونا أعراضه بسيطة، لافتا إلى أن نسبة الشفاء جيدة، موضحا أن مصاب كورونا عليه إجراء العزل لمدة 14 يوما بداية من ظهور الأعراض، وينتظر أسبوعا آخر بعد اختفاء الأعراض.

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