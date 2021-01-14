طقس الخميس .. انخفاض كبير لـ درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال .. القاهرة 18

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة نهارًا على السواحل الغربية، معتدلًا على السواحل الشرقية، مع نشاط للرياح التى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، بينما يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم

وليلا .. يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة 70% تقريبا، على مناطق "السلوم، ومطروح، والإسكندرية"، على فترات متقطعة، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على "دمياط - بورسعيد - العريش – رفح".

بينما تتراوح فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق "البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - وسط سيناء - خليج العقبة"، فى ظل وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 12

وادى النطرون 18 12

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 12

السلوم 17 11

سيوة 18 11

بورسعيد 20 13

دمياط 19 12

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 19 12

السويس 19 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 21 13

نخل 20 07

نويبع 22 18

طابا 22 17

كاترين 19 05

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 16

الفيوم 19 11

بنى سويف 19 10

المنيا 19 09

أسيوط 20 09

سوهاج 20 10

قنا 21 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

إدفو 24 11

أبوسمبل 24 11



الوادى الجديد 23 12

حلايب 25 15

شلاتين 25 15