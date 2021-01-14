انت الان تتابع تفاصيل خبر “مات بسرطان الدم” وفاة صفوت الشريف وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته وموعد صلاة الجنازة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفي الرجل الأشهر في عهد مبارك صفوت الشريف، والذي ترأس مجلس الشورى لسنوات، وتولى منصب الأمين العامللحزب الوطني، رحل الشريف منذ ساعات قليلة بعد صراع استمر لـ6 سنوات تقريباً مع المرض، ونتيجة المرض توقف قلبه بشكل مفاجئ فمات في الحال.

وفاة صفوت الشريف وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

ووفق نجله “إيهاب صفوت” فإن والده كان مصاب بلوكيميا الدم، المعروف بسرطان الدم، وكان يعالج بالكيماوي، وكانت حالته مستقرة، إلا أنه ومنذ أيام قليلة عاوده المرض واشتند به الحال، وتم نقله إلى المستشفى “وادي النيل”، وذلك يوم السبت الماضي، إلا أنه وأثناء تلقيه جرعة الكيماوي، توقف قلبه وفارق الحياه.

كما نفى نجل صفوت الشرف إصابة والده بفيروس كورونا ووفاته بالفيروس، هذا وسوف يتم صلاة الجنازة على الراحل ظهر اليوم الخميس الموافق 14 يناير من أحد مساجد القاهرة الكبرى والتي لم يتم تحديدها حتى الآن.

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