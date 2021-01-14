أسعار العملات العربية الأجنبية وفق البنك المركزي لليوم الخميس 14 يناير

العملات العربية والأجنبية- أرشيفية

سادت حالة من الاستقرار على أسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021، وجاء ذلك وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، كما شهدت استقرارًا داخل عدد من البنوك المصرية وشركات الصرافة المختلفة. دوت الخليج تنشر متوسط أسعار الصرف الخاصة بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه كما عرضه البنك المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وفق البنك المركزي لليوم الخميس 14يناير بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.62 جنيه، و 15.72 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 19.013 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.13 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.37 جنيه، وللبيع 21.50 جنيه. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.58جنيه، وللبيع 17.69 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.035، وسعر البيع 15.132 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.41 جنيه، و2.43 للبيع. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري وفق البنك المركزي لليوم الخميس 14يناير بلغ سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و للبيع 4.19 جنيه. وسجل الدينار الكويتي 51.52 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.88 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع. فيما جاءت أسعار الصرف الرسمية لكلا من: الدينار البحريني 41.41 للشراء، و 41.768 للبيع. والريال القطري وصل سعر الشراء الخاص به لـ 4.286 جنيه، وسعر البيع 4.32 جنيه.



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