انخفاض في درجات الحرارة اليوم الخميس وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس-أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد اليوم لطقس مائل للبرودة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث تنخفض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، فيما تتعرض بعض المناطق لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والخفيفة، فتشهد الإسكندرية ومطروح السلوم أمطار متوسطة، بينما تتعرض العريش ودمياط ورفح وبورسعيد ومناطق من البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ ووسط سيناء لأمطار خفيفة. أسعار العملات العربية الأجنبية وفق البنك المركزي لليوم الخميس 14 يناير

دوت الخليج تنشر متوسط درجات الحرارة المتوقعة بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليوم الخميس 14 يناير 2021

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 17 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 24 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 20 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 22 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 22 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 19 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 19 درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 09 والعظمى 20 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 24 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 24 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 23 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 24 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 25 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

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