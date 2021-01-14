الأرصاد تحذر من طقس الخميس : الشتاء الحقيقى يبدأ اليوم

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد اليوم الخميس، تراجع درجات الحرارة مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية.





وقالت، فى تصريحات تليفزيونية، إن درجات الحرارة ستنخفض 6 درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة على القاهرة بعدما كانت 25 درجة. حالة الطقس اليوم وتابعت: "سنشعر بطقس الشتاء الحقيقى ابتداء من اليوم الخميس، مع انخفاض الحرارة نهارًا وليلًا، متوقعة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

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