أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 14 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير شركة مصر للطيران، 59 رحلة جوية تُقل على متنها 7037 راكبًا، حيث تشمل الرحلات تسيير 44 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، جدة، أكرا، الرياض، تونس، كازبلانكا، لادوس، المدينة المنورة، أبو ظبى، الدمام، موسكو، باريس، إسطنبول، بروكسل، نيويورك، فرانكفروت، ميلانو، دبى، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا" .. وتشمل 10 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان"، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يستأنف مجلس النواب جلساته لاستكمال الإجراءات الخاصة بانتخابات اللجان النوعية.

أسوان

تحتفل محافظة أسوان بعيدها القومى الذى سيقتصر على إيقاد شعلة الاحتفال من أمام السد العالى، ويعقبها وضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء أسوان من الجيش والشرطة والجيش الأبيض من الأطباء وهيئات التمريض عرفانا بما قدموه لصالح الوطن.

بيروت

يفرض لبنان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكلى، حتى 25 يناير الجارى قابلة للتمديد، وذلك فى سبيل كبح تفشى وباء "كورونا".

موسكو

يعقد سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى مباحثات، فى موسكو مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان آل سعود لبحث الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

طوكيو

تبدأ اليابان إجراءات منع دخول الأجانب غير المقيمين إلى أراضيها عقب تناول شخص عائد من بريطانيا الطعام مع عدة أشخاص خلال فترة عزله، ما أدى إلى تفشى سلالة جديدة من فيروس "كورونا".

فيينا

تقدم آنا ليند، وزيرة خارجية السويد، التى تترأس حاليًا منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، برنامج رئاسة بلادها للمنظمة لعام 2021، وذلك فى اجتماع افتراضى فى مقر المنظمة بفيينا، على أن يُعقد مؤتمر صحفى لاحق أيضا عبر الإنترنت بمشاركة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هيلجا ماريا شميد.

القاهرة

انطلاق فعاليات "منتدى الشباب للعلوم" الذى ينظمه المركز القومى للبحوث أونلاين، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.