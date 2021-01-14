لليوم الثانى.. إغلاق ميناء برج البرلس بكفر الشيخ بسبب «الغطاس»

جدة - نرمين السيد - أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، اليوم الخميس، حركة دخول وخروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط، إذ توقفت حركة الملاحة لاستمرار سوء الأحوال الجوية وذلك فى بداية نوة "الغطاس".





وكانت المناطق الشمالية بالمحافظة "البرلس وبلطيم وبر بحرى ومطوبس" تعرضت لأمطار غزيرة ونشاط شديد للرياح طوال الساعات الماضية، إذ عمل الصيادون وأصحاب مراكب الصيد الآلية على تأمين مراكبهم وربطها فى أرصفة الميناء، تحسبًا لارتفاع الأمواج وعلوها حتى لا يحدث ارتطام المراكب ببعضها، كما تأثرت تمامًا حركة الصيد فى بحيرة البرلس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية. كما تسببت مياه الأمطار فى إغراق الشوارع، فضلًا عن تأثر حركة السير على الطريق الدولى الساحلى بين بورسعيد والإسكندرية ما أدى إلى قيام السائقين بتقليل سرعة سياراتهم، تفاديًا للحوادث والانزلاق على الطرق.

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