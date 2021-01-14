وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق

توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، مساء الأربعاء، بعد صراع مع سرطان الدم.
كان الإعلامي محمد الباز أعلن إصابة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بفيروس كورونا قبل أيام.
وأشار الباز في برنامجه «آخر النهار» على فضائية النهار إلى أن الحالة الصحية لصفوت الشريف حرجة.
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