حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 15-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 15-1-2021

مهنياً: تتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح.

عاطفياً: تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور مجدداً.

صحياً: كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 15-1-2021

مهنياً: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحاً وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل، وينعكس الأمر إيجاباً لدى أرباب العمل.

عاطفياً: عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك في كل الظروف التي يمكن أن تمر بها.

صحياً: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 15-1-2021

مهنياً: اقتربت كثيرًا من إنهاء تأثير المشكلة الأخيرة على أعمالك، لكن توقع أن تأتي إليك المزيد من المشاكل قريبًا جدًا.

عاطفياً: ما من فرصة للعلاقة الحالية لك للتطور إلى شيء جاد، عليك البحث عن علاقة تستطيع الاستمرار فيها ولا تسبب الضرر لك لاحقًا.

صحياً: لا يجب أن تطول معاناتك كثيراً، هناك العديد من الحلول للمشكلة الطبية التي تعانيها لكن البدء في واحد منها مرهون بإرادتك فقط.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 15-1-2021

مهنياً: تتلقّى سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك.

عاطفياً: تواجه بعض الصعاب في العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر.

صحياً: حاول زيارة الأقرباء في الجبل، والقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 15-1-2021

مهنياً: تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة.

عاطفياً: يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة والمنطقية.

صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أي وعكة، الرياضة هي أفضل الحلول.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 15-1-2021

مهنياً: يناسبك هذا اليوم، والثقة بالنفس هي أبرز عناوين نجاحك في المرحلة المقبلة.

عاطفياً: مشاعرك تظهر عليك في تعاملك مع شريك حياتك، فدائمًا ما تحاول أن تظهر له حبك سواء بشراء الهدية له أو الاهتمام به، وتجنب إدخال التوتر في العلاقة.

صحياً: قد تتعرض لنزلات البرد الشديدة بسب تقلبات الجو، فحاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب حتى يتم شفاؤك سريعًا.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 15-1-2021

مهنياً: جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات.

عاطفياً: يعبّر لك الحبيب عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك، فلا تخذله بل سهّل له الأمور وكن أكثر تعاوناً.

صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق الذي تعانيه في العمل.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 15-1-2021

مهنياً: تحصل على وضع مهني مثالي يجمع بين الإبداع والتفوق، وتستريح من بعض الضغوط وتحقق حلماً ما.

عاطفياً: تسود علاقتك مع الشريك بعض الخلافات بالرأي حول كيفية إسعاد أحدكما الآخر وجدل حول عدة مواضيع تتعلق بمستقبلكما.

صحياً: خير البر عاجله، فانطلق يا عزيزي في مشاريعك الصحية اليوم قبل الغد.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 15-1-2021

مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقرّبين منك لإنجازه.

عاطفياً: الشريك ينتظر منك الكثير وحياته متعلقة فيك، وأنت تنشغل عنه بأمور ليست جوهرية، أعطه الاهتمام اللازم لتعود الأمور بينكما مجاريها الطبيعية.

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 15-1-2021

مهنياً: تظهر للآخرين أنّ الاعتماد عليك كان في محله، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعد كافة.

عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.

صحياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 15-1-2021

مهنياً: طريقة كلامكِ تشكل فارقاً ضخماً في كل شيء، بخاصة في أسلوب إقناعك لمن حولك، كون واثقاً أن الأمر مختلف.

عاطفياً: حاول السيطرة على نفسكِ حين يتطور الموقف أكثر مع شريكك، كل إنسان يجد بعض المصاعب في حياته تجعله يتصرف بطريقة سيئة قليلاً.

صحياً: لا تضاعف ساعات العمل أكثر من قدرتك، لأنّ هذه المضاعفة قد تسبب لك متاعب صحيّة أنت بغنى عنها.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 15-1-2021

مهنياً: تقوم بإنجاز مهم في عملك، لكنك لا تحصل على الثناء الملائم، لا تجعل هذا الأمر يحبطك وتأكد أنك ستحصل على ما تستحقه يومًا ما.

عاطفياً: عليك أن تتحمل الكثير من المتاعب إذا أردت الاستمرار في العلاقة، لذا قرر ما إذا كنت مستعدًا لتحمل ذلك أم أنك ترغب في حياة طبيعية.

صحياً: التقهقر التدريجي في صحتك يجب أن يلفت نظرك لوجود مشكلة ما عليك التعامل معها، إذا لم يكن هذا مؤشرًا كافيًا بالنسبة إليك فعليك أن تبدأ بالخوف على نفسك.