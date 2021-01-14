حدث ليلا.. وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق.. الصحة: 996 إصابة جديدة بكورونا.. وعلماء يكتشفون سلالتين جديدتين للفيروس

صوت مجلس النواب الأمريكي مساء أمس، الأربعاء، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأربعاء، إنه يتنبأ بتوقيع اتفاق مع 3 دول خليجية قريبًا. نعى الفنان صلاح عبد الله، الوزير الأسبق صفوت الشريف، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة ليل أمس، الأربعاء. تواصل الجدال حوال شروط الخدمة الجديدة لتطبيق واتساب WhatsApp ، والتي لاقت انتقادات كبيرة من جانب أكثر من مليارى مستخدم للتطبيق حول العالم، والمتعلقة بتحديث سياسة الخصوصية للاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك الأخرى، والتي تعتمد على جمع البيانات الخاصة بالمستخدمين كأساس مهم للمشاركة في هذ الاندماج. قدم الشيخ محمود شلبي أيمن الفتوى بدار الإفتاء طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة، حيث طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولًا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.

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