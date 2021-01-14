أخبار مصرية

مفتي الجمهورية ينعى سمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي الجمهورية ينعى سمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - وفاة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد سمو الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، برحمته وأن يسكنه فسيح جناته و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا