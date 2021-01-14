انت الان تتابع تفاصيل خبر صفوت الشريف.. 60 سنة سلطة ويحمل الجنسية الأمريكية وآخر تصريحات له قبل وفاته و14 معلومة عنه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة أحد أهم أعمدة نظام مبارك صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني، وتوفي الشريف بسرطان الدم، وتدهورت حالته الصحية منذ أيام قليلة، وتوفي في مستشفى وادي النيل بعد أيام قليلة من نقله إليها.

أبرز المعلومات عن صفوت الشريف وزير إعلام مبارك لما يقرب 22 سنة

ولا يوجد أحد في مصر تقريباً يجهل بصفوت الشريف، والذي ظل في دوائر صنع القرار لما يقرب من 60 عاماً، منذ أيام السادات وحتى نهاية عهد مبارك، أصيب بسرطان الدم منذ 6 سنوات تقريباً، وكانت وفاته في مستشفى وادي النيل بحدائق القبة، وكان من آخر تصريحاته قبل نقله للمستشفى وتدهور حالته الصحية، هو تأكيده على أنه ليس مصاب بالكورونا.

ونبرز لمتابعينا أبرز المعلومات عن صفوت الشريف

مواليد عام 1933 في محافظة الغربية.

خريج كلية العلوم العسكرية.

يحمل الجنسية الأمريكية.

كان أحد ضباط المخابرات بفترة الستينات.

تمت إدانته في عهد صلاح نصر بقضية “انحراف المخابرات” عام 1968.

ساهم بإنشاء عدد من القنوات التلفزيونية والقمر الصناعي المصري النايل سات.

أحد مؤسسي الحزب الوطني عام 1977.

الأمين العام للحزب الوطني خلال الفترة من 2002 لعام 2011.

شغل أكبر فترة وزير إعلام من 1982 وحتى 2004.

شغل منصب رئيس مجلس الشورى.

كان رئيس هيئة الإستعلامات العامة بعهد مبارك.

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