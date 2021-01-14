افتتاح الرئيس السيسى لـ مونديال اليد 2021 .. أبرز مانشيتات صحف الخميس

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحف استقبال الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، لبحث أطر التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، بالإضافة إلى عدد من الأخبار المحلية.

وتحت عنوان "الرئيس يفتتح بطولة العالم لكرة اليد"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، افتتح أمس بطولة العالم لكرة اليد رقم 27، بالصالة المغطاة فى استاد القاهرة الدولى.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس أعلن فى كلمته انطلاق بطولة كأس العالم لليد بمصر، قائلًا: "أرحب بضيوف مصر على أرض الكنانة فى أكبر تجمع رياضى لكرة اليد.. إن العالم أصبح قادرًا على التعايش فى ظل الواقع الجديد الذى فرضته جائحة كورونا".

وتابع الرئيس السيسى "سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله أكثر تماسكًا وتكاملًا فى مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهما بقيمة الحياة والتعايش السلمى والأمن بين الشعوب".

واستطرد : "بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ 27 بجمهورية مصر العربية".

وسلطت الأهرام الضوء على مشروع منظومة القطار الكهربائى السريع، وتحت عنوان "منظومة جديدة للقطار الكهربائى السريع"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسى استعرض المنظومة المتكاملة الجديدة للقطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم، مؤكدًا أنها ستمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل فى مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظراً لأنه سيربط ساحلى البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، جو كايسر الرئيس والمدير العام التنفيذى لشركة سيمنز، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول الاتفاق النهائى لقيام شركة سيمنز العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال حوالى ألف كم على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، بدءًا بالتنفيذ الفورى لمشروع الخط الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتان.

أخبار الصحف اليوم

وتحت عنوان "الرئيس يشيد بالتعاون مع "لورسن" الألمانية لصناعة السفن والفرقاطات والمدمرات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى، أشاد بالتعاون مع شركة "لورسن" الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التى تتمتع بها فى مجال بناء السفن.

وأضافت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" الألمانية العالمية فى مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء بحرى حسام الدين قطب مساعد القوات البحرية للشئون الفنية، واللواء بحرى محمد إبراهيم رئيس شعبة التسليح البحرى.

ونقلت "الأخبار" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية التى تمتلك خبرات عميقة فى مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصةً ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية فى تلك المجالات طبقًا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة، بما يعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة "لورسن" بالفرص الواعدة للاستثمار المباشر فى مصر، خاصةً مع جهود تطوير البنية التحتية التى قامت بها الحكومة المصرية، وتحسن مناخ الأعمال.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" احتفالية القوات المسلحة لتسليم شهادات الاعتماد الدولية ISO للكلية الجوية، وتحت عنوان "القوات المسلحة تحتفل بتسليم شهادات الأيزو الدولية للكلية الجوية"، ذكرت "الجمهورية" أن القوات المسلحة نظمت احتفالية لتسليم شهادات الاعتماد الدولية ISO من شركة IAS الأمريكية لـ الكلية الجوية، والتى جاءت تتويجاً لاهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة والدعم الذى توليه للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأضافت أن ذلك جاء فى حضور الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع نائباً عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين لعدد من الدول الصديقة والشقيقة، وعدد من قادة الكلية الجوية السابقين، وعدد من رؤساء الجامعات المدنية المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء شركة IAS الأمريكية المانحة لشهادات الاعتماد الدولية أشادوا بالمستوى المتميز للكلية الجوية، وما تتضمنه من تخصصات متطورة تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية بما يؤهلها للوصول إلى درجة الريادة فى مختلف المجالات التخصصية الجوية.

وفى نهاية الاحتفال، تم منح شهادات الأيزو للكلية الجوية، وتكريم الضباط المتميزين لما قدموه من جهد من أجل حصول الكلية على تلك الشهادات الدولية المرموقة، التى تأتى تتويجا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، وتشجيع الجهود ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المستمر.

وتحت عنوان "المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات مع الموجة الثانية لفيروس كورونا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "الجمهورية" أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مُشددةً على انخفاض أسعار المستلزمات الطبية بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنةً بأسعارها خلال الموجة الأولى للفيروس، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون استراتيجى منها يكفى حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى استمرار شن حملات تفتيش دورية على الصيدليات والأسواق، لمنع أى تلاعب بالأسعار.

وأوضحت "الجمهورية" أنه يوجد حاليًا نحو 180 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف كمامة لكل خط، بما يعادل حوالى 9 ملايين كمامة يوميًا، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى أسهمت فى انخفاض أسعار الكمامات، مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات، إلى جانب ضخ وزارة التموين الكمامات القماشية التى أسهمت أيضاً فى زيادة المعروض.

ومع انطلاق أولى جلسات الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "اليوم ... انتخابات هيئات 25 لجنة نوعية"، أن مجلس النواب يجرى بجلسته اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان لـ25 لجنة نوعية، وانتهى النواب من تسجيل رغباتهم، بعد أن عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لجلسة العامة أمس والتى لم تستغرق سوى 10 دقائق، وخصصت لفتح باب تقديم رغبات الانضمام للجان النوعية، وإعلان القوائم وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

وأكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.