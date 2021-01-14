محافظ الفيوم يشدد على تكثيف تطهير المستشفيات ومتابعة مخزون الأكسجين بها

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جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومديرى مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان اليوم الخميس، أن زيارة المحافظ لمديرية الصحة تأتى فى إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات بها، والوقوف على سير العمل والآداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدم الشكر للأطقم الطبية وكل العاملين بالقطاع الصحى، مثمنا دورهم الإيجابى فى الوقوف صفا واحدا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للتصدى للموجة الثانية لجائحة كورونا.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن المحافظ أكد تحمل المسؤولية للخروج من تلك الفترة الحرجة لانتشار فيروس كورونا، مشددا على العمل بكل جدية ومواصلة التنسيق بين مديرية الصحة وكل الأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمة بشكل أكثر إيجابية، والاستفادة من آليات المواجهة الناجحة خلال الفترة الماضية، موجها برفع الوعى المجتمعى بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.
كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة باستمرار المرور على المستشفيات للوقوف على سير العمل والأداء، إضافة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية من ارتداء الكمامات ومتابعة التعقيم والتطهير، فضلا عن مراجعة الأعمال بكل المستشفيات التى يتم تطويرها وخاصة مستشفى الحميات، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير المستشفى من تشغيل للمصعد "الأسانسير" وتعديل شبكات الأكسجين من خلال اللجان الفنية المختصة بهذا الشأن، لتكون جاهزة لفرشها ومدها بالمستلزمات والأدوات الطبية بداية الأسبوع المقبل.
كما أكد المحافظ أهمية مراجعة مخزون الأكسجين بكل المستشفيات، سواء العاملة بتانك أو أسطوانات، مشددا على الاستخدام الأمثل للأكسجين تبعا لاحتياجات الحالات، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعى، مع التأكيد على الترشيد فى الاستهلاك حفاظا على المال العام، كما وجه بسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقى مصابى كورونا من المستلزمات الطبية.
وعرض وكيل وزارة الصحة مطلب بشأن ضعف التيار الكهربى بمستشفى الصدر، وتواصل المحافظ مع رئيس قطاع كهرباء الفيوم لسرعة قياس الأحمال بنطاق المستشفى، لإعداد بيان توضيحى لها، لتوفير التيار اللازم للمستشفى، كما أكد ضرورة إعادة توزيع القوى البشرية التشغيلية من أطباء وأطقم تمريض لتغطى جميع المستشفيات لتخفيف الأعباء عن مستشفى الحميات.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بأنه بالتنسيق مع عدد من مديرى الإدارات بالمديرية، تم عمل مسح ودراسة لاحتياجات مركزى إطسا ويوسف الصديق تبعا للكثافات السكانية، كونهما من المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إدخال بعض أعمال التطوير والتأهيل غير المدرجة بالخطة الاستثمارية لعدد من الوحدات الصحية بتحويلها لمراكز طبية حضرية، كما وجه محافظ الفيوم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للمشاركة فى رفع كفاءة عدد من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات.
وفى السياق ذاته، استعرض مدير إدارة الكلى، الأعمال الجارى تنفيذها بمختلف وحدات الغسيل الكلوى سواء بالمستشفى العام أو الحميات أو إطسا المركزى أو سنورس وطامية، لافتا إلى أنه تم حصر الاحتياجات، فى جميع وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات، والتنسيق مع مسؤولى صندوق تحيا مصر لتوفير عدد آخر من ماكينات الغسيل الكلوى، ووجه المحافظ بمراجعة مركز غسيل الكلى بمستشفى طامية المركزى، والعمل على دعم وحدة الغسيل الموجودة بمستشفى الحميات.
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