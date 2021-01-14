محافظ الفيوم يشدد على تكثيف تطهير المستشفيات ومتابعة مخزون الأكسجين بها

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مديرية الصحة والسكان، لمناقشة مطالب واحتياجات القطاع الصحى من المستلزمات الطبية، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير والتأهيل بكل المستشفيات، وبحث آليات تذليل العقبات لتدخل المستشفيات بكامل طاقتها الخدمة.





جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومديرى مختلف الإدارات بالمديرية وعدد من العاملين.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان اليوم الخميس، أن زيارة المحافظ لمديرية الصحة تأتى فى إطار استئناف زيارات المحافظ لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة للوقوف على المطالب والاحتياجات بها، والوقوف على سير العمل والآداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن المحافظ خلال زيارته لمديرية الصحة قدم الشكر للأطقم الطبية وكل العاملين بالقطاع الصحى، مثمنا دورهم الإيجابى فى الوقوف صفا واحدا للتصدى لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للتصدى للموجة الثانية لجائحة كورونا.



وأضاف المتحدث الرسمى، أن المحافظ أكد تحمل المسؤولية للخروج من تلك الفترة الحرجة لانتشار فيروس كورونا، مشددا على العمل بكل جدية ومواصلة التنسيق بين مديرية الصحة وكل الأجهزة التنفيذية لإدارة الأزمة بشكل أكثر إيجابية، والاستفادة من آليات المواجهة الناجحة خلال الفترة الماضية، موجها برفع الوعى المجتمعى بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة باستمرار المرور على المستشفيات للوقوف على سير العمل والأداء، إضافة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية من ارتداء الكمامات ومتابعة التعقيم والتطهير، فضلا عن مراجعة الأعمال بكل المستشفيات التى يتم تطويرها وخاصة مستشفى الحميات، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير المستشفى من تشغيل للمصعد "الأسانسير" وتعديل شبكات الأكسجين من خلال اللجان الفنية المختصة بهذا الشأن، لتكون جاهزة لفرشها ومدها بالمستلزمات والأدوات الطبية بداية الأسبوع المقبل.

كما أكد المحافظ أهمية مراجعة مخزون الأكسجين بكل المستشفيات، سواء العاملة بتانك أو أسطوانات، مشددا على الاستخدام الأمثل للأكسجين تبعا لاحتياجات الحالات، إضافة لمراجعة المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية ومعرفة وسائل صرفها بشكل أسبوعى، مع التأكيد على الترشيد فى الاستهلاك حفاظا على المال العام، كما وجه بسرعة حصر احتياجات المستشفيات العاملة بتلقى مصابى كورونا من المستلزمات الطبية.

وعرض وكيل وزارة الصحة مطلب بشأن ضعف التيار الكهربى بمستشفى الصدر، وتواصل المحافظ مع رئيس قطاع كهرباء الفيوم لسرعة قياس الأحمال بنطاق المستشفى، لإعداد بيان توضيحى لها، لتوفير التيار اللازم للمستشفى، كما أكد ضرورة إعادة توزيع القوى البشرية التشغيلية من أطباء وأطقم تمريض لتغطى جميع المستشفيات لتخفيف الأعباء عن مستشفى الحميات.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بأنه بالتنسيق مع عدد من مديرى الإدارات بالمديرية، تم عمل مسح ودراسة لاحتياجات مركزى إطسا ويوسف الصديق تبعا للكثافات السكانية، كونهما من المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال إدخال بعض أعمال التطوير والتأهيل غير المدرجة بالخطة الاستثمارية لعدد من الوحدات الصحية بتحويلها لمراكز طبية حضرية، كما وجه محافظ الفيوم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للمشاركة فى رفع كفاءة عدد من وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات.

وفى السياق ذاته، استعرض مدير إدارة الكلى، الأعمال الجارى تنفيذها بمختلف وحدات الغسيل الكلوى سواء بالمستشفى العام أو الحميات أو إطسا المركزى أو سنورس وطامية، لافتا إلى أنه تم حصر الاحتياجات، فى جميع وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات، والتنسيق مع مسؤولى صندوق تحيا مصر لتوفير عدد آخر من ماكينات الغسيل الكلوى، ووجه المحافظ بمراجعة مركز غسيل الكلى بمستشفى طامية المركزى، والعمل على دعم وحدة الغسيل الموجودة بمستشفى الحميات.