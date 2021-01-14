تشييع جثمان صفوت الشريف بأحد مساجد القاهرة.. اليوم

يشيع اليوم إلى مثواه الأخير جثمان صفوت الشريف ، رئيس مجلس الشورى الأسبق ، بأحد مساجد القاهرة بعد أن توفي منذ ساعات متأثرًا بإصابته بسرطان الدم .

يذكر أن صفوت الشريف ولد بمحافظة الغربية في 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي عام 1977، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات، ثم تولى منصب وزير الاعلام، ويعد أبرز من تولى الوزارة وأكثرهم بقاء في المنصب، حيث تولى الوزارة في 1 فبراير 1982 واستمر بها حتى 13 يوليو 2004، حينما تم انتخابه رئيساً لمجلس الشورى، وهو المنصب الذى بقى فيه حتى عام 2011.

كما شغل صفوت الشريف منصب الأمين العام للحزب الوطني، خلال الفترة من 2002 وحتى 2011.