الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على منحة إسبانية لخلق فرص عمل...

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة مملكة إسبانيا، بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف، وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة" الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22/6/2020، و 23/6/2020. نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، وحمل رقم 447 لسنة 2020 .

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