القوى العاملة : تعيين 14 شابًا.. والتفتيش على 202 منشأة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 14 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 196 من راغبى العمل ، وتوفير 10 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 44 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 14 شكاوى مطالب عمالية ، تم تسوية 5 شكاوي منها ، وتمت إحالة اثنين منها للمحكمة العمالية، بالإضافة إلى 7 شكاوي مازالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 40 ألف جنيه لـ 20 عاملًا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 202 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 20 محضر مخالفات عمالية ، وعمل 4 ندوات توعية لشرح أحكام قانون العمل ، والإجراءات الاحترازية ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 38 منشأة ، والقيام بحملة تفتيشية ، وعمل 11 قياسات ميدانية .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية لعدد 26 متدرباً على مهنة التفصيل والخياطة لـ 10 فتيات، و مهنة السباكة الصحية ، ومهنة كهربائي توصيلات لـ 16 ذكور، كما تم البدء فى تنفيذ دورة تدريبية لعدد 12 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ 11 متدرباً على مهنة الكهرباء التوصيلات بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" مهنتك مستقبلك".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تمت متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنيةوالتفتيش العالي.