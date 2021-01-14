العربية: وفد سوداني في القاهرة لمباحثات حول أزمة الحدود مع إثيوبيا

ذكرت قناة العربية، أن وفدا سودانيا يزور القاهرة اليوم للتباحث حول أزمة الحدود مع إثيوبيا.
كانت وزارة الخارجية السودانية، أعلنت أمس الأربعاء، عن اختراق طائرة عسكرية إثيوبية، أجواء البلاد في تصعيد خطير وغير مبرر.
وقالت الخارجية السودانية، إن اختراق الطائرة العسكرية الحدود قد يكون له عواقب خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر بالمنطقة الحدودية.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، تفقد اليوم الأربعاء، القوات المسلحة في منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا والتي تشهد توترًا بين البلدين.
وأدى هجوم شنته مليشيات اثيوبية، الإثنين الماضي، على مناطق "لية" و"كولي" التابعتين لمحلية الفشقة إلى مصرع 5 نساء وطفل، فيما عثر الجيش السوداني الثلاثاء على جثة امرأة من بين اثنتين فقدتا أثناء الهجوم.
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