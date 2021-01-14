قرار جمهوري بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وأسبانيا بمنحة 150 ألف يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع " خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22-6-2020و 23-6-2020. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.

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