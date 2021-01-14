رئيس الصرف الصحى بالإسكندرية يتابع سحب مياه الأمطار خلال نوة الفيضة

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ويأتى ذلك ضمن استعدادات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لــ "نوة الفيضة" منذ صباح اليوم الخميس، والتى شهدت المحافظة على إثرها تساقط الأمطار بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على جميع مناطق المحافظة والنقاط الساخنة.
وتابع محمود نافع منطقة سيدى جابر لكوارتا، والتى رغم شدة الإمطار لم يوجد أى تجمع لمياه الأمطار نتيجة للمشروع العاجل هناك، كما أجرى جولة ميدانية بمنطقة نادى المهندسين وفندق الوردة وشيراتون المنتزه، ولا توجد أى تجمعات لمياه الأمطار مع سيولة الحركة المرورية، مرورا بشارع مصطفى كامل حيث جاهزية البدالات هناك وسيولة حركة المرور.
وأوضحت الشركة، فى بيان اليوم، أن مناطق غرب والعجمى والعامرية ومسجد الفرقان والجرارى ووسط، شهدت أمطارا خفيفة، وجرت متابعة التمركزات والبدالات، ولم يحدث أى تعثر مرورى أو أى تجمع لمياه الأمطار، وشارك فى النوة العديد من سيارات المعدات والبدالات وسيارات الشفط والنافورى.
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