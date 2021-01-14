الإسكان: انتهاء 70 % من أعمال الهيكل الخرسانى لعمارات مجرى العيون فى فبراير

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمحافظة القاهرة.





وأوضح مسؤولو الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لعمارتين من العمارات الجارى تنفيذها بالمشروع، مؤكدين أنه تم التغلب على جميع العقبات التى واجهت تنفيذ العمارات السكنية، ومنها ارتفاع نسبة المياه الجوفية، وإحلال التربة فى أجزاء متعددة من الموقع، وإزالة بعض العقبات من الموقع.

وأشار مسؤولو وزارة الإسكان، إلى أنه من المقرر مع نهاية شهر فبراير المقبل، الانتهاء من نحو 70 ٪ من أعمال الهيكل الخرسانى للعمارات السكنية، ونحو 20 ٪ من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

وأضاف مسؤولو وزارة الإسكان، أن الوزارة تتولى تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بمساحة 95 فداناً، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجارى وفندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها.