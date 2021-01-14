القوى العاملة: تعيين 14 شابا والتفتيش على 202 منشأة بالوادى الجديد

وأشار وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الخميس، إلى أن المديرية استخرجت 44 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 14 شكاوى مطالب عمالية وتم تسوية 5 شكاوى منها، وتم إحالة اثنين منها للمحكمة العمالية، بالإضافة إلى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا صرفت المديرية منحا لتلك الفئة بلغت 40 ألف جنيه لـ 20 عاملا من المسجلين بالإدارة.
وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضى، إن المديرية نفقذت تفتيشا على 202 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضر مخالفات عمالية، وعمل 4 ندوات توعية لشرح أحكام قانون العمل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 38 منشأة.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية لـ26 متدربا على مهنة التفصيل والخياطة لـ 10 فتيات ومهنة السباكة الصحية، ومهنة كهربائى توصيلات لـ16 من الذكور، كما تم البدء فى تنفيذ دورة تدريبية لـ12 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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