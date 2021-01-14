جدة - نرمين السيد - تابع المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، يرافقه مدير عام التنفيذ والمعاون، أعمال تنفيذ 1024 وحدة سكنية "32 عمارة" بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وذلك بعد أيام من تكليفه رئيسا لجهاز المدينة.





وتابع رئيس ملوى الجديدة خلال جولته بموقع العمارات، أعمال البناء والطرق والمرافق حسب تنسيق الموقع للمشروع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخراسانى وأعمال البناء بعددٍ من العمارات بالمشروع، وجارٍ استكمال الأعمال المتبقية.

وطالب المهندس أشرف فتحى، مسئولى الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم منها للانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة المقدمة منها، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس ملوى الجديدة يتابع تنفيذ 1024 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.