صور.. هيئة الدواء تضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بـ34 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - شنت هيئة الدواء المصرية حملات تفتيش على المؤسسات الصيدلية، وأماكن البيع غير المرخصة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 6 يناير 2021.





ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير الاحتياجات الدوائية، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على جودة ومأمونية وسلامة الدواء، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة وموسعة امتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وأن الحملات أسفرت عن ضبط مليون و790 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بـ 34 مليون جنيه.

وأكد الغمراوى أنه تم التفتيش على 20.588 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير و أخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالاضافة الى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون الضوابط المتبعة لصرفها، وأدوية خاصة بالتأمين الصحى ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وأخرى صادر فى شأنها منشورات ضبط وتحريز،كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلى مسئول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا بجميع المؤسسات الصيدلية التى تم المرور عليها.





وأكد الدكتور ياسين رجائى رئيس الادارة المركزية للعمليات بالهيئة مواصلة تكثيف جهود حملات التفتيش الصيدلى على كل المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة فى السوق المصرية، ومداهمة أماكن تصنيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مرخصة.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عدم شراء الأدوية والمستحضرات الدوائية إلا من الصيدليات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.