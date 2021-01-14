اليوم.. مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز لإنشاء القطار السريع

جدة - نرمين السيد - يشهد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، وشركة سيمنز، لإنشاء القطار السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة".





كما يترأس مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديوكونفرانس. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذى لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائى لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، بدءا بالتنفيذ الفورى لمشروع الخط، الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد 15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

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